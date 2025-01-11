Bursa'da maden ocağında göçük: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.01.2025 - 17:46

Güncelleme: 11.01.2025 - 20:31

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında göçük meydana geldi, Murat Ö. (43) adlı işçinin toprak altında kaldığı belirtildi.

Orhaneli ilçesi Gümüşpınar Mahallesi'ndeki kömür ocağında, saat 17.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Toprak altında kalan Murat Ö. adlı işçinin çıkarılması için başlatılan çalışmalar devam ederken, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GİDİYOR

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olayı doğrulayıp, "Bir kişi toprak altında kaldı. Ben de olay yerine gidiyorum" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki kömür madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan Murat Ö. (43) adlı işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD ekipleri tarafından toprak altından çıkarılan Murat Ö.'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürülürken, acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.