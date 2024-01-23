Maden ocağında patlama: 2 işçi ağır yaralı

Elazığ’ın Maden ilçesinde, Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta, dinamitin patlaması sonucu 2 işçi ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 19:17
Maden ocağında patlama: 2 işçi ağır yaralı
Abone Ol google-news

Olay, Maden ilçesinde bulunan Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocağa ait galeride dinamit patlatılması esnasında tünelin girişinde bulunan maden mühendisi O.Ş. ve işçi O.B. ağır yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Elazığ haberleri maden haberleri patlama haberleri

İlgili Haberler

Direnen kazanıyor; Maden-İş’ten Birleşik Metal-İş’e

Direnen kazanıyor; Maden-İş’ten Birleşik Metal-İş’e
Maden ocağı açmak istiyorlar: Kuzey’de yeni talan tehlikesi

Maden ocağı açmak istiyorlar: Kuzey’de yeni talan tehlikesi
Maden ocağında göçük: Mahsur kalan 2 madenci 11 saat sonra kurtarıldı

Maden ocağında göçük: Mahsur kalan 2 madenci 11 saat sonra kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler