Maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren işçinin mücadeleyle dolu yaşam hikayesi
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen göçükte 16 işçi ölümden kıl payı kurtuldu. Kurtarılamayarak yaşamını yitiren operatör Ali Rıza Kut’tan geriye ise 6 çocuğu ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı.
Acıpayam’a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde meydana gelen iş kazasında, 40 yaşındaki operatör Ali Rıza Kut göçük altında kalarak hayatını kaybetti.
16 ekip arkadaşının kendi çabalarıyla kurtulmayı başardığı madende hayatını kaybeden Ali Rıza Kut’un cansız bedenine yaklaşık 3 saatlik bir çalışmanın ardından 360 metre mesafede ulaşıldı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayan Ali Rıza Kut’un cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
HER GÜN DALAMAN'DAN ACIPAYAM'A GELİYORMUŞ
Maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden operatör Ali Rıza Kut’tan geriye birisi yeni doğmuş 6 erkek çocuk ile mücadelelerle dolu bir yaşam öyküsü kaldı. Çocuklarının geleceği için hayatı boyunca madenlerle çalışan Ali Rıza Kut’un, her gün Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nden kilometrelerce yolu gidip gelerek para kazanmaya çalıştığı ortaya çıktı.
MADENİN SON NOKTASINDA GÖÇÜK
Acı haberin ardından bölgede gerçekleşen arama kurtarma çalışmalarına destek veren Karaismailler Mahalle Muhtarı Mesut Salman, “Akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Haberimiz olur olmaz madene geldik. Göçük altında bir arkadaşımız kaldı. Yaralı çıkardık ama maalesef kaybettik. Madenin son noktası olan 360 metrelerde göçük oluyor. Çok üzgünüz” dedi.
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