Son Dakika: Denizli'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesi... Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’nde bulunan maden ocağında göçük meydana geldi. Acıpayam Belediyesi, maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi.
Denizli Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada, “İlimiz Acıpayam Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeninde bugün 21.20 sularında meydana gelen göçük sebebiyle bir çalışanın göçük altında kaldığı bilgisine ulaşılmıştır. Devletimiz tüm imkanları ile arama ve kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir” denildi.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Daha sonra Acıpayam Belediyesi’nin sosyal medya hesabında; “Karaismailler Mahallemizdeki akşam saatlerinde meydana gelen göçükte 1 kardeşimiz hayatını kaybetti” açıklaması yapıldı.
Belediye yetkilileri ise ANKA Haber Ajansı'na; hayatını kaybeden kişinin maden ocağında bekçi olarak çalışan bir işçi olduğu bilgisini verdi.
Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz ve Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın olay yerine gittiği, arama kurtarma çalışmalarının ise tamamlandığı belirtildi.
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