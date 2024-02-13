Maden sahasında toprak kayması: ‘İşçilerin çıkarılması siyanürlü saha yüzünden çok uzun sürebilir’

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç’te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin, “İşçilerin çıkarılmaları siyanürlü saha yüzünden çok uzun sürebilir” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 18:16
Maden sahasında toprak kayması: ‘İşçilerin çıkarılması siyanürlü saha yüzünden çok uzun sürebilir’
Abone Ol google-news

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç’te Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde meydana gelen toprak kaymasına ilişkin konuştu. Aksu, Erzincan'a doğru yola çıktıklarını belirtti. 

Aksu, şunları söyledi:

Göz Atın
Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti: Kolesterolü düşürüyor, kanserden koruyor

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti: Kolesterolü düşürüyor, kanserden koruyor
Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan İlhan Cihaner: Ne yazık ki böyle olacağı belliydi

Altın madenine soruşturma açtığı için yargılanan İlhan Cihaner: Ne yazık ki böyle olacağı belliydi

“9-10 işçinin toprak altında kaldığı iddia ediliyor. Bu sayı 20’ye kadar çıkabilir. Kaç işçinin toprak altında kaldığını tespit etmek çok güç. Bölgede farklı şirket çalışanları var. 500 işçinin Anagold Madencilikte 960 işçinin Anagold Madenciliğin taşeronu olan Çiftay’da çalıştığını tahmin ediyoruz. Bölgede yaklaşık bin 500 işçi çalışıyor. Bunların dışında küçük taşeronlar da var.

“İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDILARSA ÇIKARILMALARI SİYANÜRLÜ SAHA YÜZÜNDEN ÇOK UZUN SÜREBİLİR”

Bundan dolayı işçi arkadaşlarla konuştuğumuzda tam doğru bir tespit yapmak mümkün değil. Erzincan İliç’te siyanürlü toprak çöktü. Siyanürlü sahaya müdahalede özel ve iyi teçhizatların, uzman ekipler tarafından kullanılması gerekiyor. İşçiler göçük altında kaldılarsa çıkarılmaları siyanürlü saha yüzünden çok uzun sürebilir.”


Bağımsız Maden İş Sendikası haberleri Erzincan haberleri altın madeni haberleri Anagold Madencilik haberleri Çöpler Altın Madeni haberleri İşçi haberleri

İlgili Haberler

Haluk Levent'ten maden faciasına dair ilk paylaşım: 2 sene öncesini hatırlattı...

Haluk Levent'ten maden faciasına dair ilk paylaşım: 2 sene öncesini hatırlattı...
İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı

İliç'teki maden faciasında yeni ayrıntılar: Anagold Madencilik'in sicili kabarık çıktı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’

Eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’den ‘Büyük Sağ Koalisyon’ açıklaması: ‘Bu tezgaha asla katılmayacağımızı…’
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı: Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı bitiyor mu?

TKP Genel Sekreteri krizi Cumhuriyet’e anlattı: Fatih Maçoğlu'nun Kadıköy adaylığı bitiyor mu?
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu

CHP’nin Gemlik, Mudanya ve Nilüfer belediye başkan adayları belli oldu
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı

Yaşlı ve engelli aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Göktaş açıkladı
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi