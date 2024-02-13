Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağı kapatıldı.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 16:27
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağı imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız işletilen maden ocaklarına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen ocakta vinç, 2 vagon, 20 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri, ocağın imha işlemlerini gerçekleştirdi.


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