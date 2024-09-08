Ankara'da feci kaza: TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı!

Yayınlanma: 08.09.2024 - 07:51

Güncelleme: 08.09.2024 - 07:53

Feci kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi.

Dörtyol mevkisinde seyir halinde olan TIR, aynı istikamette ilerleyen ve o sırada yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.