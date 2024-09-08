Ankara'da feci kaza: TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da feci kaza: TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı!
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 07:51

Feci kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi.

Dörtyol mevkisinde seyir halinde olan TIR, aynı istikamette ilerleyen ve o sırada yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da hasar oluştu.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. 


Etiketler: #Ankara

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