Ankara'da feci kaza: TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı!
Ankara'nın Polatlı ilçesinde TIR, yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Feci kaza, dün saat 13.00 sıralarında, Nasrettin Hoca Bulvarı'nda meydana geldi.
Dörtyol mevkisinde seyir halinde olan TIR, aynı istikamette ilerleyen ve o sırada yolcu indiren otobüse arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, iki araçta da hasar oluştu.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Ankara
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum'
- Erdoğan teğmenleri hedef gösterdi
- AKP'den 'erken seçim' açıklaması
- 'Polemik falan çıkarmak istemiyorum ama...'
- AKP'nin içindeki 'teğmen' kavgası büyüyor
- IŞİD'i sorumlu tuttu
- Kahramanmaraş'ta peş peşe iki deprem!
- Fatih Ürek, havaalanında saldırıya uğradı
- 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
- 'Programın sözde sunucusu da barmaid havasında...'