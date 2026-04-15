Madenciler Ankara yolunda: ‘Haklarımızı alabilmek için herkesin kapısını çalacağız’

Eskişehir Mihalıççık’ta Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri ödenmeyen ücretleri ve tazminatları için aylardır eylem yapıyorlardı. İşçiler önceki gün Ankara’ya yürüyüş başlattı. Yaklaşık 130-150 işçi dün Beypazarı’daydı. İşçiler, önceki geceyi ateş yakıp başında oturarak, yerlerde yatarak geçirdi. Çayırhan’da esnaf işçilere çorba dağıttı. Yürüyüşteki madencilere eşleri de destek verdi.

Pazartesi ya da salı günü Ankara merkezde olmayı planlayan işçiler, temel taleplerini şöyle sıralıyor: “İşten atılan işçilerin geri alınması. Ödenmeyen ücret ve alacakların ödenmesi. Daha önce işten çıkarılan, emekli olan işçilere tazminatlarının verilmesi. Ücretsiz izin uygulamasının sonlandırılması. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının oluşturulması. Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin teminat altına alınması.”

‘HER ŞEY PATRONUN İKİ DUDAĞININ ARASINDA’

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, işyerinin daha önce TMSF’de olduğunu, daha sonra Yıldızlar SSS Holding’e geçtiğini söyledi. İşyerinde toplamda 260 işçi olduğunu belirten Çakır, “150 işçi yürüyüşte. Sayı artabilir. İşçilerin bir bölümü 5-6 aydır ücretlerini alamıyor. Patron şu ay vereceğim diyor, vermiyor. Her şey patronun iki dudağının arasında” dedi.

Çakır, işyerinde Türkiye Maden-İş Sendikası’nın bulunduğunu ancak kendilerinin Bağımsız Maden-İş olarak çoğunluğu sağladıklarını söyledi. Şimdiye kadar işten çıkarılan işçilerin ihbar-kıdem gibi tazminatlarının ödenmediğini, emekli olan işçilerin de tazminatlarını alamadıklarını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

“İşçileri işten çıkarmışlar tazminatlarını ödememişler. Türkiye’nin en çok ruhsat sahibi şirketinin bu şirket olduğunu biliyoruz. Ancak işçilere tazminatlarını ödemiyorlar. İşçiler alacaklarını istediklerinde ise kendilerine ‘siz buraya giremezsiniz, buranın işçisi değilsiniz’ deniliyor. İşçileri pervasızca işten atabilmişler. Ücretsiz izne çıkarmışlar. İşverene göre ücretsiz izindeki işçi oranın işçisi olmazmış.”

RANDEVUYA YANIT YOK!

Çakır, işçilerin haklarını, ihbar-kıdem tazminatlarını, ödenmeyen ücretlerini alacaklarını sonra da helalleşip döneceklerini söyledi. Pazartesi ya da salı günü Ankara merkezde olacaklarını belirten Çakır, bakanlıklardan randevu istediklerini ancak dün öğle saatleri itibariyle bir yanıt alamadıklarını bildirdi. Çakır, “Enerji Bakanlığı’nın, Çalışma Bakanlığı’nın önüne gideceğiz. Holdingin önüne gideceğiz. Milletvekilleri ile görüşmek için Meclis’e gideceğiz. İşçilerin hakkını alabilmek için nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğiz. Herkesin kapısını çalacağız” dedi.

Çakır, temel taleplerinin işçilerin alacaklarının ödenmesi, ücretsiz izin uygulamasının sona ermesi, işten çıkarılan 7 işçinin işe geri alınması olduğunu vurguladı.