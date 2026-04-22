Madencilerden TMSF önünde eylem: 'Ya bizi köle ilan edin ya da hakkımızı verin'

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin eylemi sürerken Bağımsız Maden İş Sendikası İstanbul’daki TMSF binası önünde basın açıklaması yaptı. Eyleme demokratik kitle örgütleri ve sendika üyeleri destek verdi.

Eylemde okunan basın açıklamasında 2016’da TSMF’nin el koyduğu, 2022’de ise Yıldız SSS Holding’e devredilen Doruk Madencilik’te hak gasplarının her geçen gün arttığı belirtildi.

Şirketi asla işletmeyen TMSF’nin bir yandan işçi çıkardığı öte yandan ise işçi özlük haklarının verilmediğinin belirtildiği açıklamada “Biz ailelerimize söz vererek bu yola çıktık. Bu yolda gerekirse öleceğiz fakat haklarımızı almadan eve dönmeyeceğiz. Ya bizi köle ilan edin ya da hakkımızı verin” dendi. A

çıklamada “Maden işçilerine aylarca ödenmeyen ücret alacaklarının; ikramiye, yıllık izin, sendikal haklarla beraber ödenmesi”, “TMSF öncesi ve sonrasında haksızca çıkış alıp dava açmış veya açmamış, tazminat hakları ödenmeyen tüm işçilere tazminat haklarının ödenmesi”, “Halihazırda çalışan işçilere rızaları olmadan dayatılan ücretsiz izin uygulamasının sonlandırılması”, “İSİG kurallarına uygun güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması”, “Sendikamız üyesi olup mücadelede öncülük ettikleri için işten çıkarılan madencilerin işe iadesi” ve “İş güvencesi ve madenin sürdürülebilir olması adına madenin kamulaştırılmasını, iş güvencesinin teminat altına alınması” talepleri yinelendi.