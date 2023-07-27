Madende eğitim de yok önlem de!

Yayınlanma: 27.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.07.2023 - 03:00

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin öldüğü patlamaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 24-25 Temmuz’da Bartın Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada 7 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, A sınıfı iş güvenliği uzmanı Fazıl Karaküp ve hazırlık mühendisi Hidayet Gökdere’nin tutuklanması talebini reddetti.

Duruşmada, patlamadan yaralı bir şekilde kurtulan işçiler ve madende yaşamını yitirenlerin yakınları ifade verdi. Söz konusu ifadeler doğrultusunda olayın yaşandığı maden ocağında işçilere uygulanan üretim baskısı, iş güvenliği alanındaki eksiklikler ve madendeki iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gözler önüne serildi.

Duruşmada, avukat Melike Polat okuma yazma bilmediğini söyleyen madencilerden İzzet Ak’ın “Belgeleri bizim yerimize kendileri doldururlardı” ifadelerine dikkat çekip konuyla ilgisi bulunan ve tutuksuz yargılanan sanıkların da tutuklanması gerektiğini belirtti. Polat, “İzzet Ak sınavdan 100 almış. Vefat edenlerin de kurtulanların da sınav notları çok yüksek. Okuma yazma bilmeyen insanlar yerine imza atarak eğitim vermeyerek insanları ölüme göndermişler” dedi.

(Derviş Emre Aydın)



Cumhuriyet’e konuşan avukat Derviş Emre Aydın ise “Patlamanın en şiddetli etki gösterdiği alanlarda kömür tozu ile mücadelenin yapılamadığı anlaşıldı. Yine iş güvenliği uzmanlarınca yapılan eğitimlerin tamamen kâğıt üzerinde olduğunu, pratik ve uygulamaya dayalı bir eğitim yapılmadığını gördük” diye konuştu.