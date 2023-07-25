Amasra davasında tansiyon yükseldi: 'Öcalan'lı savunmaya tepki
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 3. celsesi dün görülmeye başlandı. Duruşma ikinci gününde yaralı işçilerin ve yaşamını yitiren madenci ailelerin beyanlarıyla bugün de devam etti.
Yargılanan isimler arasında yer alan İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu’nun avukatının mahkemedeki ifadeleri tepki çekti. Soylu’nun avukatı “Bebek katili Abdullah Öcalan bile adil yargılandı. Benim müvekkilim adil yargılanmıyor” dedi. Soylu’nun avukatının söz konusu ifadelerine kayıp yakınları tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine mahkeme başkanı, ailelerin duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu kararın ardından madenci avukatları da duruşma salonunu terk etti.
Olayın ardından ara karar açıklanmak üzere müştekiler yeniden salona çağrıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların tutuklanma taleplerinin ise reddine karar verildi.
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