Amasra davasında tansiyon yükseldi: 'Öcalan'lı savunmaya tepki

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi’ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin ise yaralandığı patlamaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 3. celsesi dün görülmeye başlandı. Duruşma ikinci gününde yaralı işçilerin ve yaşamını yitiren madenci ailelerin beyanlarıyla bugün de devam etti.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 25.07.2023 - 20:24
Amasra davasında tansiyon yükseldi: 'Öcalan'lı savunmaya tepki
Abone Ol google-news

Yargılanan isimler arasında yer alan İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu’nun avukatının mahkemedeki ifadeleri tepki çekti. Soylu’nun avukatı “Bebek katili Abdullah Öcalan bile adil yargılandı. Benim müvekkilim adil yargılanmıyor” dedi. Soylu’nun avukatının söz konusu ifadelerine kayıp yakınları tepki gösterdi. Çıkan tartışma üzerine mahkeme başkanı, ailelerin duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi. Söz konusu kararın ardından madenci avukatları da duruşma salonunu terk etti.

Olayın ardından ara karar açıklanmak üzere müştekiler yeniden salona çağrıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların tutuklanma taleplerinin ise reddine karar verildi.


TTK Amasra

İlgili Haberler

Amasra faciası davasında aileler, ‘toplama kampı benzeri’ uygulamaları anlattı

Amasra faciası davasında aileler, ‘toplama kampı benzeri’ uygulamaları anlattı
Amasra maden faciasının bir numaralı sanığını MHP'li Rahmi Ertürk savunacak: 'Vicdanım bu konuda rahat!'

Amasra maden faciasının bir numaralı sanığını MHP'li Rahmi Ertürk savunacak: 'Vicdanım bu konuda rahat!'
Amasra Maden Katliamı davasının 3. celsesi bugün görülecek: Sorunlar sümenaltı edildi

Amasra Maden Katliamı davasının 3. celsesi bugün görülecek: Sorunlar sümenaltı edildi

En Çok Okunan Haberler