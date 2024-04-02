Madende iş cinayeti… 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ta 25 yaşındaki maden işçisi, çalıştığı özel maden ocağında elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 13:14
Madende iş cinayeti… 25 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
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Olay, Dilaver Mahallesi Karamanya Sokak’ta Dilaver Enerji firmasına ait ruhsatlı işletilen maden ocağında sabah 04.30 sıralarında meydana geldi.

Ocakta elektrikçi olarak çalışan 25 yaşındaki Soner Korkut, çalıştığı madende elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Yer üstüne çıkartılan Korkut ilk müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Korkut, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Adam ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi, elektrik mühendisi, maden mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi ekibi elektrik maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.

Korkut’un cenazesinin, otopsinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Dağüstü köyünde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilmesi bekleniyor.



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