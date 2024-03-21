Trabzon'da iş cinayeti... Taş ocağında çalışan işçi feci şekilde can verdi!

Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağındaki kayalıklardan düşen 46 yaşındaki Orhan Karaca adlı işçi, hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 21.03.2024 - 14:39
Trabzon'da iş cinayeti... Taş ocağında çalışan işçi feci şekilde can verdi!
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Of-Çaykara karayolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.

Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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