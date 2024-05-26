Bolu'da iş cinayeti: Yem karma makinesine kapılan besici öldü

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde besici Savaş Şenol (43), yem karma makinesine kapılıp, yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 07:21
Bolu'da iş cinayeti: Yem karma makinesine kapılan besici öldü
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Mudurnu ilçesine bağlı Gürçam köyünde, dün saat 21.30 sıralarında Büyükbaşla işiyle uğraşan besici Savaş Şenol'un kolu, ardından vücudu kendisine ait çiftlikteki yem karma makinesine kapıldı.

Çiftliktekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Savaş Şenol'un cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılıp, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 


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