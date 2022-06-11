Madende su patlaması: 11 işçi yaralandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait ocakta su patlaması meydana geldi. Patlama sırasında hafif yaralanan 11 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Olay, 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Armutçuk Müessesindeki maden ocağında meydana geldi. Maden işçilerinin tespit edilmiş su birikintisinde tahliye ve tahkimat çalışması yaptığı sırada su patlaması yaşandı.
Panik içerisinde kaçan işçiler sağa- sola çarptı. Hafif yaralanan ve hastaneye kaldırılan 11 işçi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
"UFAK KAFA, KOL, BACAK YARALANMALARI YAŞANMIŞ"
Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, yükselen sudan kaçan 11 maden işçisinin panik anında vücutlarının çeşitli yerlerini vurduğunu belirterek, "Arkadaşlarımız kaçışırken sağa sola çarpmışlar, ufak kafa, kol, bacak yaralanmaları yaşanmış. Şimdi yaralanan arkadaşlarımız evlerinde, bir sorun yok. Bütün madenci arkadaşlarıma geçmiş olsun" dedi.
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