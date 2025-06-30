Madımak Katliamı’nın 32. yılında avukatlardan mesaj: Mücadele sürecek

Madımak Katliamı’nın 32. yıldönümü yaklaşıyor. Üzerinden 32 yıl geçen katliamın faillerin gereken cezayı alması için mağdur ailelerin avukatları ortak bir bildiri yayımladı. Av.Akasya Kansu, Av.Beydağ Tıraş Öneri, Av.Deniz Özbilgin ve Av.Günal Kurşun tarafından yayımlanan bildiride, "Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı bir program ile Sivas Madımak Oteli’nin yakılarak içindeki aydınların ölmelerinin alkışlarla ve sloganlarla izlendiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana tam 32 yıl geçti. Bu katliamı örgütleyen, azmettiren, talimat veren; kolluk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin önleme ve kurtarma faaliyetlerini engelleyen kamu görevlilerinin ifadelerine dahi baş vurulmaksızın, olayın asli maddi faillerinden bir kısmı hakkında açılan davada, haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 23 sanığın 17’si geçtiğimiz aylarda tahliye edildi; ikisi ise cumhurbaşkanının af yetkisiyle salıverildi" sözleri kullanıldı.

‘MAĞDURLARI RAHATSIZ ETMEKTEDİR'

Avukatlar, 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yapılan başvuruda dosyanın "insanlığa karşı suç" kapsamında değerlendirilmesi ve “zamana aşımına uğramaması"nın talep edildiğini anımsattı. AYM’nin dosyayı 2021 ve 2023’te de gündemine aldığı ancak her iki toplantıda da dosyayı görüşmeden ertelediğinin anımsatıldığı açıklamada, “Başvurudan 10 yıl sonra, 2024 yılında AYM Genel Kurulu, “zaman aşımı talebine ilişkin ek rapor alınmasına” karar vererek görüşmeyi yine erteledi. Yani katliam mağdurları ve yakınları için 32 yıl sonra hala yargı süreci devam ediyor!” ifadeleri kullanıldı. “Uzun yıllardır AYM’nin dosyayı uhdesinde tutarak karar açıklamaması hem müvekkillerimizi hem de tüm Sivas Katliamı mağdurlarını rahatsız etmektedir. Tarafımızca AYM’ye sürecin hızlandırılması konusunda başvuru yapılması akabinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde bireysel başvuru yapılması hazırlıkları tamamlanmıştır” diyen avukatlar, olayın faillerinin gereken cezayı alması için mücadelelerini sürdüreceklerini açıkladı.