Madımak Katliamı'nın 33. yılı... Hayatını kaybeden aydınlar birçok ilde ve ülkede anılacak

Sivas'ta 2 Temmuz 1993 günü Madımak Otel'de katledilen aydınlar, sanatçılar ve şairler, Türkiye ve dünyanın dört bir yanında düzenlenen programlarla anılacak.

"33 CAN, 33 YIL"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, "33 Can, 33 Yıl" şiarıyla 21 Haziran'dan itibaren Türkiye'nin birçok kenti ile birlikte Avrupa, Britanya, Avustralya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı anma etkinlikleri düzenleyecek.

Program kapsamında; 1 Temmuz'da Ankara'da anma yürüyüşü ve uğurlama etkinliği, 2 Temmuz'da Sivas'ta kitlesel anma yürüyüşü, 6 Temmuz'da ise Ankara Karşıyaka Mezarlığı başta olmak üzere mezar başı anmaları gerçekleştirilecek.

İSTANBUL

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi, Kültür ve Sanat Komisyonu, Edebiyat Topluluğu ve Türk Halk Müziği Topluluğu tarafından düzenlenen Sivas Katliamı Anması, 4 Temmuz Cumartesi günü İstanbul Barosu Merkez Bina 6. Kat Toplantı Salonu'nda (Teras) düzenlenecek.

Etkinlik, saat 17.00-17.15 arasında İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hürrem Sönmez'in açılış konuşmasıyla başlayacak.

Saat 17.15-18.15 arasında gerçekleştirilecek birinci oturumda, "33. Yılında Sivas Katliamı" başlığı ele alınacak. İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden Av. Eşe Nur Özdemir'in moderatörlüğünde yapılacak oturumda, Av. Şenal Sarıhan ve Eylem Şen konuşmacı olarak yer alacak.

İkinci oturum, 18.30-19.30 saatleri arasında Av. Doğan Arslan'ın sunuş ve moderasyonuyla gerçekleştirilecek "Tanıklarıyla Sivas'ı Anmak" başlıklı programla devam edecek. Oturumun kolaylaştırıcılığını Av. Yasemin Arpa üstlenecek; Eren Aysan, Zeynep Altok ve Mustafa Köz katılımcılarla bir araya gelecek.

Program kapsamında ayrıca, 19.45-20.45 saatleri arasında "Dün Hiç Biter Mi?" başlıklı şiir ve müzik dinletisi düzenlenecek; "33 Yıl 33 Can-Mehmet Özer Sivas Katliamı Sergisi" etkinlik alanında ziyarete açılacak.

KAĞITHANE

Katliamda hayatını kaybeden 33 aydın, 2 Temmuz saat 19.00'da Kağıthane'de bulunan Nurtepe Cemevi'nde Cem ibadetinde anılacak.

İZMİR - TORBALI

Torbalı Belediyesi, Torbalı Aşık Mahzuni Cem ve Kültür Evi iş birliğinde bir anma programı düzenliyor. "33 Can, 33 Yıl... Unutmadık, Unutturmayacağız…" başlığıyla yapılacak etkinlikte, Sivas'ta yaşamını yitirenler türkülerle anılacak.

Program kapsamında sanatçı Derya Sezer sahne alacak.

Etkinlik, 2 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'da Gazi Çamlığı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek.

KIRŞEHİR

Kırşehir Belediyesi, Sivas Madımak Katliamı'nın 33. yılı dolayısıyla Ahi Evran Külliyesi Sanat Sokağı'nda bir anma programı düzenleyecek.

Etkinlik 2 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da gerçekleştirilecek. Programda fotoğraf sergisi, semah gösterisi, anma ezgileri ve lokma ikramı yer alacak.

MUĞLA - BODRUM

Bodrum'da Alevi Bektaşi Federasyonu ve Bodrum Alevi Bektaşi Kültür Derneği Cemevi tarafından bir anma programı düzenlenecek.

"33. Yılında Madımak'ı Unutmadık, Unutturmayacağız" başlığıyla duyurulan etkinlikte, yaşamını yitiren 33 aydın anılacak ve 'adalet' vurgusu yapılacak.

Etkinlik, 2 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Belediye Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

İSVEÇ

İsveç Alevi Federasyonu, katliamın 33. yılı dolayısıyla 2 Temmuz Perşembe günü saat 18.00'da Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda "33 Can, 33 Yıl" şiarıyla bir anma programı düzenleyecek.