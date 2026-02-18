Madımakta katledilen Hasret Gültekin'in eşi Yeter Gültekin yaşamını yitirdi!

Madımak Katliamı'nda yaşamını yitiren sanatçı Hasret Gültekin’in eşi Yeter Gültekin hayatını kaybetti. Bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Yeter Gültekin'in Köln'de defnedileceği öğrenildi.

"SORUMLULARIN HESAP VERMESİ İÇİN YILMADAN MÜCADELE ETTİ"

Gültekin'in vefat haberini duyuran DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Hasret Gültekin’in eşi sevgili Yeter Gültekin’in Hakk’a yürüdüğünü derin bir üzüntüyle öğrendik. 2 Temmuz 1993 Sivas Madımak katliamında yaşamını yitiren canımız Hasret Gültekin’in ardından, sevgili Yeter Gültekin yalnızca bir eşin yasını tutmadı; aynı zamanda hakikat ve adalet mücadelesi verdi. 33 yıl boyunca adalet talebinden bir an olsun geri durmadı.

Katliamın unutulmaması, insanlık suçu olarak tanınması ve sorumluların hesap vermesi için yılmadan mücadele etti. Sevgili Yeter Gültekin’in anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Devri daim olsun, mekânı pak olsun. Başta oğlu olmak üzere tüm ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum."