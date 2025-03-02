Madımak’ta katledilen aydınların çocukları AYM kararına karşı açıklama yayımladı: Başvuru 12 yıl bekledi

Yayınlanma: 02.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2025 - 04:00

Açıklamada “Sivas katliamı davası, Türkiye’nin cezasızlık politikasında yeni sayfalar açmaya devam ediyor. Mağdurların başvurusu hakkında 12 yıldır karar vermeyen AYM’nin failler yönünden bu kadar seri hareket etmesi; temel hukuk ilkeleri ve adil yargılanma prensiplerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır” dendi.

Açıklamada katliamın dava aşamasındaki zorlukları ve söz konusu AYM kararı değerlendirildi.

“Sivas katliamı davası, Türkiye’nin cezasızlık politikasında yeni sayfalar açmaya devam ediyor” denilen açıklamada; “Bu katliamı örgütleyen, azmettiren, talimat veren; kolluk, itfaiye ve sağlık ekiplerinin önleme ve kurtarma faaliyetlerini engelleyen kamu görevlilerinin ifadelerine dahi baş vurulmaksızın, olayın faillerinden sadece 124’ü hakkında dava açılırken hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen 23 sanık var. 2014 yılında AYM’ye yapılan başvuruda; dosyanın ‘insanlığa karşı suç’ kapsamında değerlendirilmesi ve ‘zamanaşımına uğramaması’ talep edildi” ifadeleri yer aldı.

HUKUK MÜCADELESİ

Açıklamada; AYM’nin dosyayı 2021 ve 2023’te gündeme aldığı; ancak her iki toplantıda da dosyanın görüşülmeden ertelendiği, 2024’te ise AYM Genel Kurulu’nun “zamanaşımı talebine ilişkin ek rapor alınmasına” karar vererek görüşmeyi yine ertelediği aktarıldı.

Bunun “katliam mağdurları ve yakınları için yargı süreci devam ettiğini” gösterdiğinin vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aynı AYM, Madımak katliamında çakmağı ateşlediği belirtilen Yunis Karataş’ın 2021’de yaptığı başvuru hakkında 2023’te karar verdi ve ‘terör suçlusu’ sayılamayacağına hükmetti. Bu karar doğrultusunda, 32 yıl sonra davada ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 23 kişiden 17’si tahliye edildi. Halen cezaevinde olan 6 hükümlünün de benzer gerekçelerle yakında tahliye edilmesi beklenmekte. Mağdurların başvurusu hakkında 12 yıldır karar vermeyen AYM’nin failler yönünden bu kadar seri hareket etmesi; temel hukuk ilkeleri ve adil yargılanma prensiplerine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Yargı yoluyla adaletin sağlanması için hukuk mücadelemiz devam edecektir."