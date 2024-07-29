Krikolu trafik magandasına uçan kafa
Pendik’te otomobil sürücüleri arasında çıkan tartışmada bir sürücü kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olayı gören bir vatandaş ise krikolu saldırgana kafa atarak uzaklaştırdı. Kavga anı kameraya yansıdı.
Pendik’te saat 15.00 sıralarında iddiaya göre, Erol Kaya Caddesi üzerinde seyir halinde anlaşmazlık yaşayan 2 araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Sürücülerden biri arabasından aldığı kriko ile diğer sürücüye saldırdı. Olaya tanık olan bir vatandaş ise krikolu saldırganın yüzüne kafa atarak olay yerinden uzaklaştırdı. Kavga, vatandaşların araya girmesi ile sonlandı. Kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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