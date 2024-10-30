Maganda kurşunuyla ölen 6 yaşındaki Muhammet, toprağa verildi

Yayınlanma: 30.10.2024 - 14:25

Güncelleme: 30.10.2024 - 14:26

İnönü Caddesi'ndeki düğün salonunun önünde kimliği belirsiz kişilerin bir araçtan açtığı ateşle, salonun yaklaşık 150 metre ilerisinde, evlerinin önündeki kaldırımda akülü arabasıyla oynayan Muhammet Poyraz Erdağı, başından yaralandı.

KURTARILAMADI

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdağı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.

Olaya karıştıkları belirlenen şüpheliler M.A., A.A., Y.Y., Y.Y., K.Y., Y.D.A., E.Y.A., B.A. ve K.A. gözaltına alındı.

DEFNEDİLDİ

Maganda kurşunuyla yaşamını yitiren Meltem-Murat Erdağı çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Poyraz Erdağı için öğle vakti Kemer Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Vali Ziya Polat, Belediye Başkanı Ötüken Senger ile çok sayıda kişinin katıldığı cenazede Muhammet Poyraz Erdağı, yakınlarının gözyaşlarıyla Asri Mezarlığa defnedildi.

Bu sırada, Erdağı'nın tabutu cenaze aracına konulurken annesi Meltem Erdağı da oğlunun battaniyesine sarılıp ağladı. Meltem Erdağı, daha sonra da battaniyeyi oğlunun mezarının üzerine serdi.