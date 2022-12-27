Mağaza müdürü AVM'de merdiven boşluğundan düştü, yaşamını yitirdi
İzmir'de iş yerinin bulunduğu alışveriş merkezinin 1'inci katındaki merdiven boşluğundan eksi 2'nci kata düşen mağaza müdürü Cemalifer Kızgınoğlu (48), hayatını kaybetti.
İzmir'in Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki tekstil ve ev eşyaları ürünleri satışı yapılan mağazanın müdürü Cemalifer Kızgınoğlu, dün saat 09.30'da dengesini kaybedip, 1'inci kattan merdiven boşluğundan eksi 2'nci kattaki otoparkta beton zemine düştü.
İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kızgınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kızgınoğlu'nun cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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