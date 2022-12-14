AVM'de yemek yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Ece'nin ayrıntılı otopsi sonucu aylardır çıkmadı

14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:03

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37), eşi Hasret (33), çocukları Ece Melisa ve Ege (4), 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü.

TEŞHİS KONULAMADI

Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

KÜÇÜK ECE KURTARILAMADI

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya ise hayati tehlikeyi atlatıp, 13 Haziran'da taburcu edildi.

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle detaylı otopsi yapılacağı belirtildi. Ancak geçen süreye rağmen sonuçların çıkmadığı bildirildi.

NİSANDAN BERİ SONUÇ YOK

Ayrıntılı otopsi sonucunun çıkmadığını belirten Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için Belçika'ya dönmesi gerektiğini belirtti.

Nisan ayından beri bu raporu beklediğini söyleyen Mercankaya, "Türkiye'de kontrollerim sürüyordu. Dört gözle çocuğumun neden öldüğüne dair raporun çıkmasını bekliyordum. Ancak geçen zamana rağmen isteğim sonuçsuz kaldı. Artık tedavim yurtdışında sürecek. Uzaktan da olsa adli süreci takip edeceğim" dedi.

Oğlu Ege'nin sağlığına kavuştuğunu da anlatan Mercankaya, "Oğluma ablasının öldüğünü söyledik. Psikolojisi çok bozuldu. Ablasının öldüğünü kabullenemiyor. Sürekli 'Ablam gelsin. Ablam ile oyun oynayacağım' diyor. Mezarına şeker götürüyor. Herkese ablasını anlatıyor. Çok üzülüyorum" diye konuştu.