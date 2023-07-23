Mağazada dehşet görüntüler: Kadını öldüresiye darbetti

Yayınlanma: 23.07.2023 - 16:40

Güncelleme: 23.07.2023 - 16:40

Mersin’de bir giyim mağazasında meydana gelen olayda iddiaya göre, Serhat Güney, A.Y. isimli kadın ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.'yi darbetti.

Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan Serhat Güney, daha sonra mağazadan ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Serhat Güney'i yakaladı. Gözaltına alınan Serhat Güney, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Genç kızın darbedildiği anlar, mağazanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Mersin'in Yenipazar ilçesinde bir işyerinde nişanlısını darbeden şahsın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakanlığımıza bağlı Mersin İl Müdürlüğümüz hemen harekete geçerek önce konudan emniyet güçleri haberdar edilmiştir. Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesi ile görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmaları ile mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir" denildi.

TUTUKLANDI

A.Y'yi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serhat Güney'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.