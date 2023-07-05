Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet

Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:11

Güncelleme: 05.07.2023 - 10:11

Eski Habibler Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde, çocuklarının da bulunduğu otomobilde bir erkek, evli olduğu kadına şiddet uyguladı.

Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak erkek, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi.

Daha sonra erkek, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti.

Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.