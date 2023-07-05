Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet

İstanbul Sultangazi'de aracından inen eşinin peşinden giden erkek, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirdi. Kendisini uyaran ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye de hakaret eden erkek, otomobille uzaklaştı.

DHA
Yayınlanma: 05.07.2023 - 10:11
Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet
Abone Ol google-news

Eski Habibler Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde, çocuklarının da bulunduğu otomobilde bir erkek, evli olduğu kadına şiddet uyguladı.

Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak erkek, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi.

Daha sonra erkek, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti.

Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. 


kadına şiddet

İlgili Haberler

AKP ve YRP'nin, 6284 sayılı kanunu pazarlık malzemesi yapmasına her kesimden tepki yağdı: Kadına şiddeti normal görüyorlar

AKP ve YRP'nin, 6284 sayılı kanunu pazarlık malzemesi yapmasına her kesimden tepki yağdı: Kadına şiddeti normal görüyorlar
AKP, kadına şiddetin önlenmesi yasasını gözden çıkardı, YRP Cumhur'a katıldı

AKP, kadına şiddetin önlenmesi yasasını gözden çıkardı, YRP Cumhur'a katıldı
‘Yüzleşme’ kadına şiddeti sorgulamak...

‘Yüzleşme’ kadına şiddeti sorgulamak...

En Çok Okunan Haberler