Sultangazi'de sokak ortasında kadına şiddet
İstanbul Sultangazi'de aracından inen eşinin peşinden giden erkek, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirdi. Kendisini uyaran ve o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişiye de hakaret eden erkek, otomobille uzaklaştı.
Eski Habibler Mahallesi'nde önceki gün öğlen saatlerinde, çocuklarının da bulunduğu otomobilde bir erkek, evli olduğu kadına şiddet uyguladı.
Araçtan inen kadın, olay yerinden uzaklaşmak istedi. Ancak erkek, eşinin gitmesine izin vermedi. Tüm bunlara rağmen kadın, araca binmek istemedi.
Daha sonra erkek, sokak ortasında bağırarak kadını zorla araca bindirirken, kendisini uyaran ve o anları kayıt alan kişiye de hakaret etti.
Ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.
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