Demir yolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Ahatlı köyü hemzemin geçitte demir yolu hattı üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen kadına yük treni çarptı. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:53
Demir yolundan karşıya geçmek isteyen kadına yük treni çarptı
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Çaycuma ilçesi Ahatlı köyü hemzemin geçitte, 23021 sefer sayılı Karabük-Çatalağzı yük treni, raylara fazla yaklaşan 64 yaşındaki Gülşen Çarşambacık’a çarptı.

Trenin çarptığı kadın metrelerce savrularak olay yerinde can verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde incelemelerinin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere trenin makinisti gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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