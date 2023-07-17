Mahalle bekçisi evinden çıkarken 9 yaşındaki kızının yanında öldürüldü

İzmir'de çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı (34), gürültü yüzünden daha önce tartıştığı komşusu tarafından, 9 yaşındaki kızıyla evden çıkarken pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 17:00
Mahalle bekçisi evinden çıkarken 9 yaşındaki kızının yanında öldürüldü
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Olay, saat 11.30 sıralarında, Kasımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli ve 1 çocuk babası Semih Yalvarıcı ile psikolojik sorunları olduğu öne sürülen alt kat komşusu E.A. (24) arasında gürültü yüzünden önceki gün tartışma yaşandı.

Bugün, 9 yaşındaki kızı ile birlikte evden çıkan Semih Yalvarıcı'ya, ‘darp’ ve ‘kasten yaralama’ suçlarından kaydı olan E.A. merdivenlerde pompalı tüfekle ateş etti.

Yalvarcı kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Semih Yalvarıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. E.A. ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. 


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