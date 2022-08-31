Mahallede linç girişimi: Çocuğa taciz şüphelisini polis kurtardı
Şanlıurfa'da sokakta kız çocuğuna tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheliyi, mahalleli linç etmeye kalkıştı. Tekme tokat dövülen şüpheli, gelen polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı.
Olay, dün gece Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta oynayan 11 yaşındaki kız çocuğunu 5 lira verip kandırarak tacizde bulunmaya çalıştığı öne sürülen şüpheli, çocuğun bağırması üzerine mahalleli tarafından fark edildi.
Mahalleli, kaçmaya kalkan şüpheliyi yakalayıp tekme tokat dövdü. İhbarla gelen polis ekipleri, şüpheliyi kalabalığın arasından kurtarılıp gözaltına alındı.
Olayın ardından çocuk ve ailesi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Taciz şüphelisinin dövüldüğü anlar ise çevredeki bazı kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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