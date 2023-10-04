Mahalleli uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı darbetti!
Adana'da bölge halkı, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişiyi darbetti.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi.
Mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi.
Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi.
Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.
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