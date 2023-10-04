Mahalleli uyuşturucu sattığı iddia edilen şahsı darbetti!

Adana'da bölge halkı, uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişiyi darbetti.

İHA
Yayınlanma: 04.10.2023 - 11:28
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Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. 

Mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi. 

Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi. 

Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.


Adana uyuşturucu darp halk

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