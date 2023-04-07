Mahir Akkoyun’a adliye önünde destek eylemi: Muhalefete gözdağıdır!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 14:17

Marketlerdeki fahiş fiyatlara, enflasyona ve ekonomik krize dikkat çekmek için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu, "Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde" yazılı etiketler basarak sosyal medyada paylaşan tasarımcı Mahir Akkoyun, sabah saatlerinde 'cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla gözaltına alındı.

Akkoyuna destek için İzmir Adliyesi’nin önünde eylem gerçekleşti.

“ERDOĞAN EKONOMİK KRİZİN BİR NUMARALI SORUMLUSUDUR”

Gençlik Devirecek hareketinin “Ekonomik krize dikkat çekmek suç değildir” başlıklı basın açıklamasını okuyan Caner Kayhan, Akkoyun’un yoksulluğa ve zamlara dikkat çeken stickerları tasarladığı için “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındığını belirterek, “Ne Mahir’in tasarımlarında ne de Gençlik Devirecek imzalı afişler ve stickerlarda herhangi bir hakaret suçu bulunmamaktadır. Miting meydanlarında bas bas bağırıp “Ben bir ekonomistim, bu ülkenin ekonomisi benden sorulur” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan mevcut ekonomik krizin bir numaralı sorumlusudur” diye konuştu.

“MUHALEFETE BİR GÖZDAĞIDIR”

AKP iktidarından başka bir iktidar görmediklerini ifade eden Kayhan, “Enflasyonun yükselmesinin de zamların her geçen gün artmasının da yoksulluğun giderek derinleşmesinin de tek sorumlusu bu ülkeyi yöneten AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Biz hayatımız boyunca AKP iktidarından başka iktidar görmemiş gençleriz. Bu ülkede biz her geçen gün yoksullaşıyorsak bunun sebebi AKP iktidarıdır. Bu yoksulluğu ve zamları eleştirmek suç değildir. 14 Mayıs seçimlerine günler kala tasarımcı Mahir Akkoyun’un gözaltına alınması tüm muhalefete bir gözdağıdır. Mahir’le dayanışmak bugün en temel görevdir” ifadelerini kullandı.

“BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ”

Ekonomik krizin sebebinin Erdoğan olduğunu yenileyen Caner Kayhan, “Bizler bir kez daha yineliyoruz, eğer bu ülkede yoksulluk varsa, zam varsa, geleceksizlik varsa bunun sebebi AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dır. Gözaltılar baskılar bizi yıldıramaz. Mahir Akkoyun serbest bırakılsın” dedi.