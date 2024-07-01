Mahir öğretmen cinayetinde yeni gelişme: 1'i çocuk 8 kişi tutuklandı!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:19

Güncelleme: 01.07.2024 - 10:19

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Gebze Adliyesi'ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö'nün (33) savcılık sorguları tamamlandı.

D.G. ve diğer 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış,emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.