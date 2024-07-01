Mahir öğretmen cinayetinde yeni gelişme: 1'i çocuk 8 kişi tutuklandı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 10:19
Mahir öğretmen cinayetinde yeni gelişme: 1'i çocuk 8 kişi tutuklandı!
Abone Ol google-news

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınarak Gebze Adliyesi'ne sevk edilen, saldırıyı gerçekleştiren D.G. (17), gözcülük yapan B.Y. (20) ile O.D. (18), H.Z. (22), E.K. (32), M.Ç. (27), L.A. (44), M.Ö. (24), A.H. (53), E.B (39) ile T.Ö'nün (33) savcılık sorguları tamamlandı.

D.G. ve diğer 7 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 26 Haziran'da Yeni Mahalle Fatih Caddesi'ndeki evinden çıkan Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mahir Çoğaç (48), aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalanmış,emniyet ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu Kocaeli, İstanbul ve Adana'da düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.


kocaeli haberleri öğretmen haberleri Cinayet haberleri

İlgili Haberler

Mahir öğretmenin cinayetine ilişkin 11 şüpheli adliyede

Mahir öğretmenin cinayetine ilişkin 11 şüpheli adliyede
Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş yakalandı: ‘Araç içerisinde panik halindeydim’

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş yakalandı: ‘Araç içerisinde panik halindeydim’
Otomobilinde infaz edilmişti... Mahir öğretmenin cinayetinde 'çete' ayrıntısı

Otomobilinde infaz edilmişti... Mahir öğretmenin cinayetinde 'çete' ayrıntısı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler