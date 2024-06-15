Mahir Polat, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreteri oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliğine atadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliğine atadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen hafta Tarihi Kentler Birliği başkanı seçilmişti. Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği görevine Mahir Polat'ı atadı.
Polat, bu atamayı X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Polat'ın açıklaması şöyle:
"Bugün itibarıyla İBB'de sürdürdüğüm görevimin yanı sıra, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği görevine birlik başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından atanmış olmanın onurunu yaşıyorum. İBB Miras ile başlayan serüven Türkiye'nin dört bir yanından 462 belediyemizin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği ile devam edecek. Bizi bu özel göreve layık gören Tarihi Kentler Birliği ve ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ve desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Türkiye Belediyeler Birliği ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyorum."
Türkiye Tarihi Kentler Birliği’nde yeni dönem başlıyor.— Mahir Polat (@mhrpolat) June 14, 2024
Bugün itibarıyla İBB’de sürdürdüğüm görevimin yanı sıra, Tarihi Kentler Birliği Genel Sekreterliği görevine birlik başkanımız Sayın Mansur Yavaş tarafından atanmış olmanın onurunu yaşıyorum.
İBB Miras ile başlayan serüven… pic.twitter.com/BifGKMqEvf
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