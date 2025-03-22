Mahir Polat'ın ifadesi ortaya çıktı: "Benim böylesine iki partiyi yan yana getirebilecek ne bir siyasi geçmişim ne de böyle bir gücüm var"

Yayınlanma: 22.03.2025 - 16:51

Güncelleme: 22.03.2025 - 16:51

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden biri olan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat verdiği ifadede "Kent Uzlaşısı" kapsamında ifade verdi. Polat, "İBB kapsamında bir bürokrat olarak çalışmış ve bu görevler dışında görevi olmayan birisiyim. Benim böylesine iki partiyi yan yana getirebilecek ne bir siyasi geçmişim vardır. Ne de böyle bir gücüm vardır. Bu bakımdan gerçekle uyumlu olmayan bu ifadenin bir hayal ürünü olduğu hayatını bu kadar göz önünde yaşayan birisi açısından çok rahat gözlemlenebilir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesi tamamlandı. Polat, ifade sırasında kendisine yöneltilen “PKK/KCK terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösteren akrabanız veya yakınınız var mı?” sorusuna, “Hayır yoktur” yanıtını verdi.

Polat’a eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış ile ilgili, “Azad Barış isimli şahsı tanıyor musunuz? Aranızdaki ticare sosyal ilişkiyi açıklayınız” sorusu yöneltildi.

Polat, Azad Barış ile yaklaşık 4 sene önce arkadaşlarının olduğu bir kafe ortamında tanıştıklarını, Azad’ın Ezidilik üzerine akademik çalışmaları olması ve kendisinin de dinler tarihi konusunda doktora yapmış olması nedeniyle fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi. Polat, “Bunun dışında herhangi bir sosyal görüşme olmadı. Konumum nedeni ile bu tür kişi ve kurumlar ile irtibatlı olabilirim ancak bu kişi ile irtibat kurmadım” dedi.

"HABER SİTELERİ İLE İLGİLİ BİLGİM YOKTUR''

Polat’a sorgusunun devamında PKK/KCK’nin çeşitli yöneticilerinin “Kent Uzlaşısı” hakkındaki açıklamaları soruldu. Polat “Size açıklanan ‘Kent Uzlaşısı’ ne anlama gelmektedir. Ne zaman, ne amaçla kuruldu? Konu hakkında detaylı ifade veriniz” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bana okunan soruyu tam olarak anladım. Beyan ettiğiniz örgüt mensuplarının konuşmaları, haber siteleri ve haberleri ile ilgili bilgim yoktur. Halkların Birleşik Devrim Hareketi hakkında bilgim yoktur. Halkların Demokratik Kongresi isimli oluşumları basın yolu ile duymuştum. Ancak oluşumları hakkında kimin talimat verdiği ve üyeleri, faaliyetleri hakkında bilgim yoktur. Soruda geçen Kent Uzlaşısı hakkında basına yansıyan bilgiler ve haberler dışında yapısı faaliyet alanı üyeleri hakkında bilgim yoktur."

"BENİM BÖYLESİNE İKİ PARTİYİ YAN YANA GETİREBİLECEK BİR SİYASİ GÜCÜM YOK''

Polat, gizli tanığın ifadesinde yer alan, "2024 Yerel Seçimlerinde DEM Parti’nin seçimlerde CHP’yi desteklemesi için sağlanan para trafiği" ve "DİADER isimli dernek üzerinden alım yapıldığı" iddialarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Para trafiği hakkında herhangi bir bilgim yoktur. Benim partiler arası bağlantıyı sağlama iddiasını kesinlikle reddediyorum. Benim siyasi bir konumum yoktur. Bürokrat olarak bir geçmişim vardır. İBB kapsamında bir bürokrat olarak çalışmış ve bu görevler dışında görevi olmayan birisiyim. Benim böylesine iki partiyi yan yana getirebilecek ne bir siyasi geçmişim vardır ne de böyle bir gücüm vardır. Bu bakımdan gerçekle uyumlu olmayan bu ifadenin bir hayal ürünü olduğu hayatını bu kadar göz önünde yaşayan birisi açısından çok rahat gözlemlenebilir. Bu süreçte benim siyasetle ilişkili kısa süreli adaylık dönemim tarihi alanlara olan yetkinliğim ve uzman olmam nedeni ile kamuoyunda oluşan olumlu ilgi ile ilgilidir. Kazanma şansı çok az olan Fatih Belediyesi gibi bir yere aday olmak benim için siyaseten değil tarihi bir alanın korunması bakımından siyasi değil, mesleki bir sorumluluk duygusudur.

"GİZLİ TANIĞIN BEYAN ETTİĞİ DERNEK ÜZERİNDEN ÇALIŞAN ALDIĞIM İDDİASINI KABUL ETMİYORUM''

Bütün bunlar düşünüldüğünde yukarıda tarif edilen siyasi ilişkileri yönetebilecek bir kişi olmayacağım gibi hali hazırda bu kısa süreli adaylıktan sonra tekrar bürokrasiye dönüp herhangi bir yükselme olmadan görevime devam etmekteyim. Reform Enstitüsünde Mehmet Ali Çalışkan isimli şahsın çalıştığını bilirim ancak faaliyet alanı ve kurucuları hakkında bilgim yoktur. DİAYDER hakkında soruşturma başlatıldığını basından öğrenmem üzerine bu derneği öğrendim. Ancak yapısı hakkında bilgim yoktur. Gizli tanığın beyan ettiği dernek üzerinden çalışan aldığım iddiasını kabul etmiyorum. Soruda geçen inanışlara bağlı her türlü imam, gassal vb. personel alımları belediyeye bağlı Mezarlıklar Daire Başkanlığı uhdesindedir. Ancak benim bu başkanlıkta herhangi bir yetkim ve konumum yoktur. Bu nedenle işe alım konularında herhangi bir bilgim yoktur.''



