Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal nereli, kaç yaşında?
AK Parti Grup Başkanvekilliğinden istifa eden Mahir Ünal'ın hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Mahir Ünal kimdir? Mahir Ünal nereli, kaç yaşında?
2011'den bu yana AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini sürdüren Mahir Ünal, istifasıyla gündem oldu. İşte Mahir Ünal'ın hayatından ayrıntılar...
MAHİR ÜNAL KİMDİR?
1 Temmuz 1966'da Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğan Mahir Ünal, ilk ve ortaokul öğrenimini Elbistan'da tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. 1984'te İstanbul Bahçelievler Koca Sinan Lisesi’ni bitiren Ünal, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1991'de mezun oldu. 1997'de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1992'de öğretmenliğe başlayan Ünal, aynı anda yerel yönetimler, kent çalışmaları ve siyasal iletişim konularında danışmanlık hizmetleri verdi. 2005'te İTO'da (İstanbul Ticaret Odası) müşavirlik yapan Ünal, 2007-2009 yılları arasında ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde çalışmalar sürdürdü. 2003'te AK Parti Siyaset Akademisi’nde dersler verdi ve 2004'ten bu yana AK Parti seçim kampanyasını hazırlayan strateji ekiplerinde çalıştı. Malezya, Irak, Kıbrıs ve Lübnan gibi birçok ülkede seçim kampanyalarında strateji ekiplerinde bulundu. 2009 yılında AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi ve AR&GE Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Aynı sene içerisinde AK Parti Siyaset Akademisi Koordinatörlüğü’nü de üstlendi. 24, 25, 26 ve 27. dönemde Kahramanmaraş Milletvekili seçilen Ünal, 2011 Genel Seçimlerinde Ak Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.
ÖZEL YAŞAMI
Arapça ve İngilice olmak üzere iki dil bilen Mahir Ünal, evli ve iki çocuk babasıdır.
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