Mahkeme, Fahrettin Altun’un Özgür Özel’e açtığı davayı reddetti
Fahrettin Altun’un, gazetemizin “Boğaz’da kaçak var” haberini savunan CHP’li Özgür Özel aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi. Özel, “Suçüstü yakalanan Fahrettin Altun, Saray’dan aldığı güçle bu konunun konuşulmasının da önüne geçmek istemişti” dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e açtığı 150 bin liralık tazminat davası reddedildi. Cumhuriyet, Nisan 2020’deki “Boğaz’da kaçak var” haberiyle Altun’un Kuzguncuk’taki evine ve hemen yanında bulunan vakıf arazisine yasaya aykırı olarak yol, şömine ve pergola (çardak) gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığını gündeme getirdi.
Konuyu gündeme getiren gazetemize “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından dava açıldı. Duruma tepki gösteren CHP’li Özel, “Bu, yürütme organının işine gelmeyen haberleri ‘terör’ kapsamına sokmak için her türlü bahaneyi kullanma isteğini en üst perdeden kanıtlamakta” ifadelerini kullandı. Altun, bunun üzerine Özel’e de “kişisel haklarını ihlal ettiği” gerekçesiyle 150 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Önceki gün İstanbul 17. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Kararı değerlendiren Özel, şunları kaydetti:
“Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sıfatından aldığı güçle kendisinin eleştirilemez, dokunulamaz olduğuna inanmış olabilir. Cumhuriyet gazetesinin gazetecilik başarısıyla kamuyu haberdar ettiği böylesi bir haberle suçüstü yakalanan Fahrettin Altun, Saray’dan aldığı güçle bu konunun konuşulmasının da önüne geçmek istemişti. Cumhuriyet gazetesine ve Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına yönelik açtığı davanın da aleyhine sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu kararla hiç kimsenin kanunun üstünde olmadığı ve olamayacağı bir kez daha görülmüştür.”
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