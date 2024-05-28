Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi

75 yaşındaki Hatice Kocalar’a tarlasına girmek isteyen maden ocağı görevlilerini darp ettiği iddiasıyla açılan davada mahkeme Kocalar’a 4 bin 480 TL para cezası verdi.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 28.05.2024 - 16:43
Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi
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Denizli Tavas’taki Aydan köyünde tarlasında girmek isteyen maden ocağı görevlilerini darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ve savcının beş yıl hapsini istediği 75 yaşındaki Hatice Kocalar’ın davası bugün Tavas Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Kocalar mahkemede yaptığı savunmasında, “Ben suç işlemedim. Toprağıma sahip çıktım. Toprağına sahip çıkan insan suçlu değildir” dedi.

Mahkeme 5 kişiyi darp ettiği iddiasıyla yargılanan Koca’yı, raporu olan iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle suçlu bularak 4 bin 480 TL para cezası verdi.

"TOPRAĞINI KORURKEN ŞEHİT OLDU"

Koca, kişi başı 2 bin 240 TL para cezası ödeyecek. Duruşma sonrası açıklama yapan Koca, “Dedem Çanakkale’de toprağını korurken şehit oldu. Şanım kalsın toprağımı koruduğum için” dedi.

"İSTİNAFA BAŞVURACAĞIZ"

Davayı Cumhuriyet’e değerlendiren Koca’nın avukatı Ozan Orpak, “Darp iddiasıyla açılan davada üç kişinin sağlık raporu olmadığı için Hatice teyzeye iki kişiyi darp ettiği gerekçesiyle ceza kesildi. Mahkeme istinaf yolu kapalı dedi ancak biz usulde eksiklikler olduğu kanaatindeyiz. Bu yüzden hem istinafa hem de Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağız” diye konuştu.


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