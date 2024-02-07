Mahkeme heyeti, Mısra Öz’ün gönderdiği kitabı iade etti: ‘Şimdi kendi omuzlarında!’

Yayınlanma: 07.02.2024 - 13:56

Güncelleme: 07.02.2024 - 13:56

Çorlu Tren Katliamı’nda 9 yaşındaki çocuğu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’ün, katliama ilişkin davaya bakan mahkeme heyetine gönderdiği “Hep 9 yaşında” adlı kitabı, heyet tarafından iade edildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mısra Öz, şunları söyledi:

“Geçen hafta mahkeme heyetine, 9 yaşındaki bir çocuğun, 9 yıllık umut ve yaşam hikayesini, ihmaller sonucunda nasıl bu hayattan koparıldığını ve bir türlü sağlanamayan adaletlerini anlattığım kitabımı göndermiştim.

Bugün, gönderdiğim kitaplar geri iade olarak geldi. Oysa “Adalet Rayların Altında Kalmasın” diye biten kitapta, tarihe geçmiş ihmaller, dava sürecindeki haksızlıklar ve her şeye rağmen umutla talep ettiğimiz adalet vardı.

Onlar bizi hiç anlayarak dinlemedi. Anlıyorum ki koskoca bir delil olan bu kitabı da okumak istememişler. 29 Şubat’ta karar verecekler.

Vicdanlarına asla dokunamadığımız, üst sorumluları bir kez olsun adalet karşısına getiremeyen, bir kişiyi bile tutuklu yargılayamayan kendilerini okuyarak yüzleşmek zordur elbette. Okumasalar da tarihe not olarak geçtiler çoktan. Karar gününe 22 gün kaldı.

Çorlu göz göre göre gelen bir ihmal cinayetiydi. Adaletini sağlamak şimdi kendi omuzlarında!”