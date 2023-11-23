Çorlu Tren Katliamı davası... Mısra Öz: Üst düzey sorumlular yargılansın

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2018’de 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamına ilişkin davanın 17’nci duruşması bugün görülecek.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 23.11.2023 - 03:00
Çorlu Tren Katliamı davası... Mısra Öz: Üst düzey sorumlular yargılansın
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Beş yılın ardından faciada yaşamını yitirenlerin yakınlarının adalet arayışı sürüyor. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, Cumhuriyet’e konuştu. 

Davada sona yaklaşıldığını ifade eden Öz, “Davada bugüne kadar üst sorumlulara uzanılmadı. 13 sanıkla ilgili savcının mütaala açıklamasını bekliyoruz. En azından bu sanıklar içinde sorumluluğu olan kişilerin ‘olası kast’ üzerinden görülmesini istiyoruz” dedi.

Öz, üst düzey yetkililerin yargılanması için Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar başvuru yapacaklarını söyledi. 


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