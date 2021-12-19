Mahkeme kararı Fahrettin Koca'yı da isyan ettirdi
Didim Devlet Hastanesinde görevli doktora şiddet uygulayan T.D.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren Fahrettin Koca, " Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı" dedi.
Aydın Didim’de alkollü olarak araç kullanırken yakalanan ve ekiplere mukavemette bulunan şahıs, emniyet güçlerince rapor için Didim Devlet Hastanesi’ne getirildi.
Alkollü T.D., yanına yaklaşan Acil Servis Hekimi Dr. Doğancan Kılıç'a kafa attı. Ani kafa darbesi ile yaralanan Kılıç'ın kaşı açıldı.
DOKTORA 5 DİKİŞ ATILMIŞTI
Saldırıya uğrayan doktorun kaşına 5 dikiş atılırken, savcılığa sevk edilen saldırgan T.D. emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkemece ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
BAKAN KOCA’DAN 'TEPKİ' AÇIKLAMASI
Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Didim Devlet Hastanesinde görevli bir hekime şiddette bulunan şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Koca şu ifadeleri kullandı;
“Didim Devlet Hastanesinde görevli hekime karşı, adli kontrol için hastaneye polis eşliğinde getirilen bir kişi tarafından ağır şiddet suçu işlendi, arkadaşımıza dört dikiş atıldı. Failin serbest bırakılması hepimizi yaraladı. Başlatılacak yasal sürecin kararlı takipçisi olacağız.”
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