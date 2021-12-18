Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İzmir'de meydana gelen maden patlamasına ilişkin ilk açıklama

18 Aralık 2021 Cumartesi, 23:44

İzmir'in Kınık ilçesinde saat 21.00 sıralarında Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. Ve Tic. A.Ş'ye ait kömür ocağında metan gazı patlaması meydana geldi. Madende patlama nedeniyle göçük oluştu. Madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca madendeki patlayama ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, "İzmir Kınık’taki bir maden ocağında, patlama sonrası meydana gelen göçükte 9 kişi yaralanmış, yaralılar 8 Acil Ambulansla hastanelere nakledilmiştir. İlk tespitlere göre yaralanmalar hafif düzeydedir. İzmir’e, bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.