Haydarpaşa Garı’nda Renault’nun yeni SUV modelleri ve 3D Mapping gösterisi

Renault’un 3D mapping gösterisi, 3-10 Aralık tarihleri arasında Haydarpaşa Garı’nda her akşam 18.15’te izleyicilere sunuluyor. Bu etkileyici gösteri, Renault’nun yeni SUV modelleriyle birlikte markanın 'Renaulution' stratejisini gözler önüne seriyor.

Haydarpaşa Garı’nda Renault’nun yeni SUV modelleri ve 3D Mapping gösterisi
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İHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:38

Renault’un 3D mapping gösterisi, 3-10 Aralık tarihleri arasında her akşam saat 18.15’te İstanbul’daki tarihi Haydarpaşa Garı’nda izlenebilecek. Renault’nun 'Renaulution' stratejisi kapsamında yapılan bu etkileyici gösteri, markanın yeni SUV modelleri Rafale, Duster, Austral ve Captur’u tanıtıyor.

Renault, gösteriyi tarihi ulaşım noktasında gerçekleştirerek geçmişle geleceği birleştiriyor. Haydarpaşa Garı’nın restore edilmiş blokları üzerinde yapılan gösteri, tüm İstanbul'dan görülebilecek ve markanın yenilikçi vizyonunu vurgulayacak.


Etiketler: #Renault #duster #Haydarpaşa Garı #İstanbul

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