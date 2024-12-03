Haydarpaşa Garı’nda Renault’nun yeni SUV modelleri ve 3D Mapping gösterisi

Yayınlanma: 03.12.2024 - 16:38

Güncelleme: 03.12.2024 - 16:38

Renault’un 3D mapping gösterisi, 3-10 Aralık tarihleri arasında her akşam saat 18.15’te İstanbul’daki tarihi Haydarpaşa Garı’nda izlenebilecek. Renault’nun 'Renaulution' stratejisi kapsamında yapılan bu etkileyici gösteri, markanın yeni SUV modelleri Rafale, Duster, Austral ve Captur’u tanıtıyor.

Renault, gösteriyi tarihi ulaşım noktasında gerçekleştirerek geçmişle geleceği birleştiriyor. Haydarpaşa Garı’nın restore edilmiş blokları üzerinde yapılan gösteri, tüm İstanbul'dan görülebilecek ve markanın yenilikçi vizyonunu vurgulayacak.