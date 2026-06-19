Mahkeme kararını beklemeden ilk kazma! Kadıköy Rıhtım'a gece operasyonu

İstanbul’un en değerli kıyı alanlarından biri olan Kadıköy Rıhtım’a yapılmak istenen cami ve yeraltı otoparkı projesi için yargı süreci devam ederken çalışmaların başlaması tepki çekti.

Gece yarısı alana iş makineleri ve prefabrik yapılar getirildi.

Cumhuriyet’e konuşan Kadıköy sakinleri; “Rıhtımda 6-7 tane tarihi camii var giden sayısı çok az. Daha o camiler dolmuyorken tek deprem toplanma alanımızın ranta kurban gitmesini izliyoruz. Her şey siyasi artık ülkede ve AKP’nin halkı değil yandaşlarını düşünüyor” dedi. Bir diğer sakin ise; “Buraya camii açılsın bir süre diğer semtlerden gezmeye görmeye gelirler ama sonra tıpkı Çamlıca Camii gibi kimse uğramaz” diyerek tepki gösterdi.

YARGI SÜRERKEN ŞANTİYE KURULDU

Kadıköy Rıhtımı’ndaki dolgu alanına yapılması planlanan dev cami ve yeraltı otoparkı projesi için ilk somut adımlar atıldı. Ancak proje hakkında açılan davalar henüz sonuçlanmış değil. Buna rağmen gece yarısı gerçekleştirilen hazırlıklar, kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

MİMARLAR ODASI: KORUMA İLKELERİ YOK SAYILDI

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi geçtiğimiz hafta projeyi yargıya taşımıştı. Dava dilekçesinde, projeye onay veren İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararının koruma ilkelerine aykırı olduğu belirtilirken, daha önce hazırlanan bilirkişi raporlarının da göz ardı edildiği ifade edildi.

“CAMİ İHTİYACI YOK, RANT VE BETON VAR”

Mimarlar Odası, bölgedeki ibadet ihtiyacının çevredeki mevcut camiler tarafından zaten karşılandığını belirterek yeni bir caminin zorunlu bir ihtiyaç olmadığını savundu. Açıklamada ayrıca kapalı otopark ve yeni yapılaşmanın bölgedeki trafik yükünü daha da artıracağı, deniz dolgusu alan üzerine inşa edilecek ağır betonarme yapıların ise ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.

KADIKÖY’ÜN SİLUETİ DEĞİŞECEK

Uzmanlara göre proje yalnızca kıyı kullanımını değil, İstanbul’un tarihi siluetini de etkileyecek. Haydarpaşa Garı’nın yüksekliğini aşacağı belirtilen yapının, kıyı bütünlüğünü bozacağı ve Kadıköy’ün kent hafızasında geri dönülmesi zor tahribatlar yaratacağı ifade ediliyor.