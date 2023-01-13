Mahkeme, Onur Yürüyüşü yasağını iptal etti: Devlet yasaklamak yerine korumalı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 23:51

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 23:51

Mersin Valiliği, 27 Temmuz 2022’de başlayacak hafta öncesinde 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamıştı. Kararın gerekçeleri ‘kamu esenliğinin genel asayişin devamının sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın, genel ahlakın ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin korunması’ olarak sıralanmıştı.

KaosGL’den Yıldız Tar’ın haberine göre, Muamma LGBTİ+ Derneği, valiliğe açtığı davayı kazandı. Mersin 2’nci İdare Mahkemesi, Anayasa ve uluslararası sözleşmeleri hatırlatarak yasak kararını iptal etti.

Mersin Valiliği’nin ‘kimi soyut yakınmaları gerçek kabul ederek ortada suç işleneceğine dair açık ve somut bir delil yokken yasaklama kararı veremeyeceğini’ vurgulayan Mahkeme, Onur Yürüyüşü düzenlemenin demokratik bir topluma katkı sağlayacağını da belirtti.

‘TEMEL HAK VE HÜRRİYET KULLANIMI‘

Mahkeme oyçokluğuyla verdiği kararda ayrıca, IŞİD’in LGBTİ+’lara saldıracağına dair istihbarat bilgilerine karşı idarenin yasaklama değil, Onur Haftası ve Yürüyüşü’nü koruyacak önlemler alma sorumluluğunu da hatırlattı ve ekledi:

Toplumun cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim bakımından farklılaşmış bir kesiminin maruz kaldığı nefret, ayrımcılık ve şiddete karşı toplumda duyarlılık ve farkındalık yaratmaya yönelik olduğu görülen ‘Onur Yürüyüşü’ çoğulculuğa ve barış içinde bir arada yaşamaya katkı sağlayacağı için demokratik toplumda korunması gereken bir temel hak ve hürriyet kullanımıdır.





Kişilerin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının devlete yüklediği yükümlülük, yetki alanında bulunan tüm bireylerin yaşam hakkını gerek kamusal makamların ve diğer bireylerin, gerek kişinin kendisinin eylemlerinden kaynaklanabilecek müdahalelere karşı koruma biçimindeki pozitif yükümlük gereğidir.

NE OLMUŞTU?

Mersin Valiliği, şehirdeki 2022 Onur Haftası’nı yasakladı. 27 Temmuz’da başlayacak hafta öncesinde Valilik, 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasakladı.

Valiliğin 25 Temmuz’da aldığı karar Onur Haftası sonrasını da kapsıyordu. 8 Ağustos’a kadar kentte LGBTİ+ etkinlikleri yasaklandı.

8. Mersin LGBTİ+ Onur Haftası, tüm engellere rağmen LGBTİ+’ların mücadelesiyle yaşandı. Kentte LGBTİ+ aktivistleri, “İllüzyon” temasıyla 27-31 Temmuz tarihlerinde çeşitli etkinliklerde bir araya geldi.

Mersin Onur Haftası etkinliklerinden iki gün önce Mersin Valiliği’nin, 15 gün boyunca kentte LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerini yasaklamasının ardından hafta yasağı protesto eden basın açıklamasıyla başladı.

Hafta boyunca gerçekleşen panel, film gösterimi, sergi ve maçların ardından bugün düzenlenen Onur Pikniği’yle Mersin Onur Haftası sona erdi. Mersin Valilik yasağından önce Hafta’nın son etkinliği Barış Parkı’nda vegan piknik olarak belirtilmişti ancak yasağın ardından Barış Parkı da dahil olmak üzere tüm etkinlik alanları polisler tarafından abluka altına alındığından bugün gerçekleşecek haftanın son etkinliğinin yeri değişti.

Bu yıl sekizincisi düzenlenen Mersin Onur Haftası’nın son etkinliği Mersin sahillerinde gerçekleşen vegan piknik oldu. Mersin Pride Instagram sayfası haftanın bitişini şöyle duyurdu: “Hiç bir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu!”