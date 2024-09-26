Babalık krizi sürüyor... DNA testi iddiasını yalanladı: Hacı Sabancı'nın avukatından açıklama

Yayınlanma: 26.09.2024 - 12:22

Güncelleme: 26.09.2024 - 12:22

Hacı Sabancı ile birliktelik yaşadığını ve bu birliktelikten oğlu U.D.'nin dünyaya geldiğini iddia eden F.D, ünlü iş insanı hakkında babalık davası açmıştı.

F.D., mahkemeden U.D.'nin daha fazla mağdur edilmemesi bakımından ivedi şekilde yargılama yapılmasını, çocukla davalı baba arasındaki soy bağının DNA incelemesi yoluyla tespiti, davalının babalığına karar verilmesi ve akabinde nüfus kaydına geçirilmesini talep etmişti.

SABANCI'NIN AVUKATI: İFTİRA

Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, şu açıklamayı yaptı:



"Değerli kamuoyu,

Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır.

Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır.

İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız.

Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız.

Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır.

Saygılarımızla,

Avukat Yunus Egemenoğlu"