Mahkeme, Zorava Çayı HES projesini iptal etti
Siirt İdare Mahkemesi; Siirt Eruh’taki Zorava Çayı’nın üzerine Kuşdalı Köyü bölgesinde yapılmak istenen Hidroelektrik Santral (HES) projesini, oybirliği ile iptal etti.
Siirt Eruh’taki Kuşdalı Köyü’nde yaşayan vatandaşlar, Zorava Çayı üzerine yapılacak HES projesine karşı, Siirt İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.
25 Nisan 2019 tarihinde açılan dava süreci içinde bilirkişi heyeti atanmış, heyet bölgede inceleme yapmıştı. Mahkeme, oybirliği ile aldığı kararda HES projesini iptal etti.
Köylülerin avukatı Fatma Elçiçek, "Doğa kazandı, Zorava kazandı. Zorava’nın gerçek sahipleri balıklar, dağ keçileri, yaban hayatı, fıstığı, yüzyıllardır can verdiği tüm canlılar ve köylü halk kazandı" dedi.
Zorava’ya Dokunma Platformu Sözcüsü Mustafa Kurt ise "Verdiğimiz mücadelenin sonucunu almak mutluluk verici. Şirkete açtığımız davayı kazandık. Şimdi İl Özel İdaresine açtığımız davanın sonucunu bekliyoruz. Zorava’yı korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.
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