TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil: "Yok öyle ‘aldatıldık’, hesabını soracağız"
TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair" teklife tepki gösterdi. İktidara seslenen Kadıgil, "Memleketinden umudunu kesmek zorunda bıraktığınız her bir gencin hesabını tek tek vereceksiniz, yok öyle ‘aldatıldık, Allah affetsin falan’, hesabını soracağız" DEDİ.
"Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve KDV Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair" teklifin 1. Bölümü görüşülüyor.
TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, teklif üzerine TBMM kürsüsünde açıklamalarda bulundu.
"‘TÖVBE ETTİM’ DERSE MESALA TAMAMINI SİLİN"
Kanun teklifine tepki gösteren Kadıgil, “Vergi kaçakçısına ‘pişmanım' derse yüzde elli ceza indirimi var. Bari ek madde okuyun ‘tövbe ettim’ derse mesala tamamını silin” dedi.
“Resmi Gazete emlak bültenine döndü” diyen Kadıgil, “Hazine arazilerini peşkeş çekmeye eliniz gidiyor, topraksız köylüye toprak tahsis etmeye eliniz hiç gitmiyor. Haraç kesmeye eliniz gidiyor” dedi.
"HESABINI SORACAĞIZ”
Kadıgil konuşmasının sonunda “Satıp savdığınız her bir karış toprağın, aç bıraktığınız her bir çocuğun, memleketinden umudunu kesmek zorunda bıraktığınız her bir gencin hesabını tek tek vereceksiniz, yok öyle ‘aldatıldık, Allah affetsin falan’, hesabını soracağız” ifadelerini kullandı.
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