Mahkemeden emsal karar: Kanser ilacını SGK ödeyecek!

İzmir'de mahkeme, kanser hastasının açtığı davada SGK'nin geri ödeme listesinde yer almayan bir ilacın bedelinin, kurum tarafından karşılanmasına karar verdi.

Mahkemeden emsal karar: Kanser ilacını SGK ödeyecek!
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AA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:24

İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşayan A.K, yaklaşık 1 yıl önce akciğer kanseri teşhisi konmasının ardından doktoru tarafından yazılan bir ilacın SGK tarafından karşılanmadığını, bu ilacın bedelinin her kür için 92 bin 270 lira olduğunu öğrenerek mahkemeye başvurdu.

İzmir 6. İdare Mahkemesi, bu ilacın bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle başvuruyu karara bağladı.

Kararda, Anayasanın 56. maddesine istinaden söz konusu ilacın temininin, kesintisiz olarak idarece yerine getirilmesi gerektiği vurgulandı.

SGK'nin kararı istinafa taşıması üzerine, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi dosyayı inceleyip alt mahkemenin kararının gerekçesinin usul ve yasaya uygun olduğu, kararın kaldırılmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

A.K.'nin avukatı Hasan Akgün yaptığı açıklamada, kararla birlikte müvekkilinin ilaç parasının SGK tarafından karşılanacağını, bu şekilde tedavinin sorunsuz süreceğini söyledi.


Etiketler: #İzmir #emsal karar #kanser ilacı #geri ödeme

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