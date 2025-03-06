Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı!

Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun düzenlemesiyle 5 kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Bakan Işıkhan duyurdu: 5 kanser ilacı daha SGK'nin geri ödeme listesine alındı!
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AA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 10:28

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 5 kanser ilacının daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle 5 kanser ilacını daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında multipl miyelom, lenfoma, kronik miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan kanser ilaçları yer almaktadır. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim."


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