Mahkemeden Erhan Çelik hakkında hapis kararı

Şarkıcı ve sunucu Gülben Ergen’in eski eşi, gazeteci Erhan Çelik hakkında boşanma aşamasında olduğu Özlem Gültekin Çelik’e yönelik tehdit ve şiddet suçlamalarıyla açılan davada karar çıktı.

Daha önce eski eşi Gülben Ergen’in açtığı Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek, Nitelikli Konut dokunulmazlığını ihlal, mala zarar vermek, tehdit ve hakaret davalarında hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verilen Erhan Çelik, denetim süresi içinde yeni suç işlediğinin tespit edilmesi üzerine İzmir 51. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tehdit ve eşe karşı basit yaralama suçlarından toplam 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanığın “kadına karşı tehdit” ve “eşe karşı basit yaralama” suçlarını işlediğinin sabit olduğuna karar verdi.

ZİNCİRLEME TEHDİT SUÇU OLUŞTUĞU

Mahkemenin gerekçeli kararında ise Erhan Çelik’in Özlem Gültekin Çelik’e yönelik çok sayıda tehdit mesajı gönderdiği, araç içerisinde fiziksel şiddet uyguladığı ve bu eylemlerin tanık anlatımları, kamera kayıtları ile bilirkişi raporuyla desteklendiği belirtildi.

Dosyada ayrıca Erhan Çelik’in 2023 ve 2024 yılları boyunca eşine çok sayıda tehdit içerikli mesaj gönderdiği, mesajlarda “pişman olacaksın”, “yapacaklarımı tahmin bile edemezsin”, “seni buna çok pişman ederim” gibi ifadeler kullandığı tespit edildi. Mahkeme, bu mesajların aynı suç işleme kararı kapsamında gönderildiğini değerlendirerek zincirleme tehdit suçunun oluştuğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dosyanın basına yansımasının ardından Erhan Çelik’in eski eşi Gülben Ergen ile geçmişte yaşadığı hukuki süreçler de yeniden gündeme gelmişti. Gülben Ergen, İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Erhan Çelik’in kendisine yönelik şiddet, tehdit, aşağılama ve küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunduğunu iddia ederek koruma talep etmişti.