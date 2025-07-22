Mahkemeden skandal Nihat Genç kararı: 'İlaç parasını geri istediler'

Gazeteci yazar Nihat Genç, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hastanede 4 Temmuz'da yaşamını yitirmişti. Mahkemenin Genç’in “akıllı ilaç bedeli” için ödeme kararı aldığı öğrenildi.

Nihat Genç’in avukatı Ersan Barkın, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nihat Genç’in birinci ve ikinci akıllı ilaç dozlarını kendi imkanlarıyla karşıladığını belirten avukatı Ersan Barkın, eczaneden borç yoluyla temin edilen üçüncü doz bedelinin SGK tarafından karşılanması talebiyle Genç yaşamını kaybetmeden önce dava açtıklarını belirtti.

Mahkemenin önce tedbir talebini kabul ettiğini ifade eden Barkın, SGK’nın istinaf başvurusunun ardından “Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı” gerekçesiyle akıllı ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair kararın kaldırılmasına oybirliğiyle temyiz yolu kapalı olmak üzere karar alındığını açıkladı.

Barkın, X’teki mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Size bir yazardan, toplum önderinden söz etmek istiyorum. Akciğer kanserine dahi mukavemet gösterecek kadar acı eşiği yüksek, bıçkın. Son evrede zorla hekime götürebildiler. Hızla tedaviye başlandı, Devlet Hastanesi’nde. Bir akıllı ilaç ile süreci yavaşlatmanın yolunu aradılar. Her doz, dünya para. Ödeyecek güç, elbette yok. Yıllarca prim ödediği SGK’ya başvurdu avukatı.

Ücreti karşılanacak ilaçlar listesinde olmadığı gerekçesiyle reddedildi talep. Dava dışında yol kalmadı.

Eczaneden borçla aldılar ilacı, kurumdan tahsil edildiğinde ödemek üzere. Vicdanlı bir yargıç, bu taleple dava açan nice yurttaşın zaten davanın sonunu göremediğini bildiğinden olsa gerek, tedbir talebini de kabul etti. 3. dozu alabildi. Sonrasında zaten illet bedeni sarmıştı. Entübe, yoğun bakım. Kaybettik… Bu arada kurum ihtiyati tedbir talebine karşı istinaf başvurusu yapmıştı. Defnettik…

İstinaf Mahkemesi “Türk Milleti” adına karar verdi: “Davacı yanın haklılığı ve zararı hakkında yaklaşık ispatın sağlanamadığı” gerekçesiyle (ilaç ücretinin kurum tarafından karşılanmasına dair) kararın kaldırılmasına, oybirliğiyle, temyiz yolu kapalı… Kararda davacı yan diye söz edilen, vefat etti… Adına karar verilen Türk Milleti avlulardan taştı. Kurumun bağlı olduğu önceki bakan da saflardaydı üstelik, en önde… Türk Milleti adına… Şimdi ödeme emrinin tebliğini bekliyoruz, mahkeme kararı gereği ödenen bedelin iadesi talepli. Gölbaşı Mezarlığı’na…”